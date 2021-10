«Cassons les préjugés», demandent les services pénitentiaires

Les services pénitentiaires proposent aux lycéens et étudiants en droit une journée de découverte des métiers le jeudi 14 octobre à Dijon. Les séries portant sur l'univers carcéral seront notamment décryptées par des professionnels.

Communiqué de presse

La direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon organise une journée « découverte des métiers pénitentiaires » sur le domaine pénitentiaire de la DISP de Dijon.

Elle se déroule le jeudi 14 octobre, de 13h30 à 17h30.

Pour cette édition, compte tenu du contexte sanitaire, la journée n'est pas ouverte au grand public mais seulement aux lycéens qui préparent un bac pro « métiers de la sécurité », aux étudiants en droit, staps et aux partenaires de l’AP.

Plus de 200 élèves et étudiants se sont déjà inscrits.

Pour cette édition, la thématique retenue est « cassons les préjugés », avec pour fil rouge « les films et séries qui parlent de la prison ».



Au programme :

- Découverte du métier de surveillant, des différentes fonctions qui peuvent être occupées et perspectives d’évolution,

- Un stand diversité des métiers (CPIP, Lieutenant, DSP, DPIP, administratif et technique…)

- Une séance cinéma pour « casser les préjugés » avec diffusion de séries/films connus par les jeunes, avec deux agents qui remettront un peu de réalité dans tout ça,

- Des démonstrations faites par les ERIS et les PREJ,

- Un ESCAPE GAME,

Egalement, un dessinateur sera présent tout l’après-midi ; il illustrera les différentes animations sous forme de dessins, retranscrits en direct sur un écran géant.