Malgré les apparences, le salon de coiffure LB Studio à Taisey est bien ouvert

Crise sanitaire et maintenant travaux, il faut être de sacrée constitution en qualité de chef d'entreprise pour affronter le quotidien. Garder le moral, c'est essentiel, encore plus pour une coiffeuse. Laëtitia Boivin, coiffeuse de la rue Georges Musy à Taisey, affiche toujours le sourire même si parfois l'agacement est de mise face aux travaux qui sont menés devant son commerce. Ce qui est le plus compliqué finalement, "c'est l'absence d'informations ou le trop peu. La rumeur d'un passage de la rue en sens unique court". "Dommage que la commune ne communique pas davantage sur ses commerces. L'ouverture du salon est apparue une fois il y a quelques mois dans le magazine municipal et depuis plus rien. Je ne demande pas d'indemnisation ou quoique ce soit, juste un peu de considération et une mise à disposition des outils de communication de la commune, surtout que ça ne coûte rien". "Il faut vraiment le vouloir pour venir au salon ! Beaucoup de clientes rebroussent chemin devant la complexité".

Le salon qui fête son 7e anniversaire poursuit pour autant sa mue avec des travaux en vue de proposer de nouveaux services à sa clientèle fidèle. C'est dire la motivation qui anime Laëtitia Perrine et Perrine son apprentie.

Du côté de la commune de Saint-Rémy, Florence Plissonnier sollicitée par info-chalon.com a tenu à préciser que "rien n'est arrêté sur le sens unique ou pas. La décision sera prise après concertation de la population" tout en reconnaissant une maladresse sur l'absence de communication dans le magazine.

Le salon est ouvert le lundi de 10h à 16h les mardi, jeudi et vendreid de 9h à 19h et le samedi de 8h à 18h - Il est recommandé de prendre rendez-vous au 03 85 93 20 70

Laurent Guillaumé