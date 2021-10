161ème Vente des Vins des Hospices de Beaune : la cause des femmes à l’honneur

Cet événement incontournable du paysage beaunois ne cesse de se réinventer, en défendant et s’engageant sur des sujets de société. Cette année les profits de la vente de la pièce de charité, appelée Pièce des Présidents, seront reversés à deux associations qui agissent en faveur de la cause des femmes.

Au-delà du soutien d’œuvres caritatives (mis en place en 1978), la Vente des Vins des Hospices de Beaune permet d’assurer les investissements nécessaires aux besoins de santé du territoire, à savoir l’amélioration des équipements médicaux et la modernisation des infrastructures. L’achèvement de la reconstruction du centre hospitalier Philippe le Bon représente un investissement de 70 millions d’euros réparti sur les 6 prochaines années.

Tous les ans, plus de 500 pièces y sont vendues.

Profitant de la Vente des Hospices de Beaune,, les viticulteurs bourguignons ont à cœur de présenter la totalité des appellations de Bourgogne et de faire déguster le nouveau millésime aux professionnels de la viticulture et au grand public.

Considérée comme la plus ancienne manifestation viticole à ce jour, la Fête des Grands Vins ouvrira à nouveau ses portes du 19 au 20 novembre 2021 pour sa 148ème édition. Lors de ce salon, toutes les appellations de la grande Bourgogne de Chablis en passant par les Grands Crus de la Côte d’Or et les vins du Mâconnais, sont proposées à la dégustation.

Découvrez le programme complet de cet évènement (cette année exceptionnellement, il se clôturera le samedi à 19h) – Site internet : www.fetedesgrandsvins.fr