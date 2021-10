La bourse au matériel de puériculture, jouets, vêtements petite enfance s’est tenue samedi 16 octobre à Châtenoy le Royal.

Une trentaine d’exposants installés dans la salle Maurice Ravel avaient investi les tables mises à disposition pour présenter tout ce qui pouvait se revendre. Il y avait de très belles choses à des prix très intéressants, de quoi s’équiper sans trop dépenser.

La bourse était organisée par le CCAS Espace solidarité famille l’Arc en Ciel de Châtenoy le Royal, les agents du CCAS avaient préparé de quoi se désaltérer et se restaurer pour les exposants et les visiteurs. Les visiteurs malheureusement se sont faits plus rares que lors de la dernière bourse, une baisse de fréquentation certainement due aux sites de vente en ligne de matériel d’occasion et neuf et les habitudes d’achat qui ont changé avec la crise Covid. Pourtant tout était mis en place pour un bon déroulement de cette journée avec à l’entrée le contrôle du passe sanitaire effectué par un policier municipal.

C.Cléaux