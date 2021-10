‘Siara’, la boutique mode au féminin

Située 24 Grande Rue à Chalon-sur-Saône, la jolie boutique de prêt-à-porter féminin ‘Siara’ habille la femme d’aujourd’hui. Vous découvrirez, dans ce commerce, la collection automne / hiver composée d’une gamme de vêtements aux matières confortables qui conviennent parfaitement à la femme moderne, active, chic et élégante.

Dans cette boutique de prêt à porter féminin, vous trouverez : robes, ensembles tailleur, pulls, manteaux, vestes, mais aussi de nombreux accessoires tels que : chaussures, sacs à main, maroquinerie… Sur place Selda Sankaynagi, la gérante du magasin, assistée de ses employées Marion et Léa, saura vous conseiller sur le meilleur choix possible et les dernières tendances.

‘Les détails font la perfection et la perfection n’est pas un détail’, Selda a fait de cette citation de Léonard de Vinci son crédo. Dans ce commerce, où l’on porte une grande attention au détail, les femmes sont mises en valeur. Alors poussez les portes de ce magasin, l’accueil y sera chaleureux et vous découvrirez une sélection de vêtements féminins à tous les prix!

Le magasin Siara, 24 Grande Rue à Chalon-sur-Saône est ouvert le lundi de 14 heures à 19 heures et du mardi au samedi de 10 heures à 19 heures. Renseignements : Tél au 09 87 76 44 30 ou sur Instagram via leur compte @siara.boutique

Vous pouvez également commander directement via leur page Instagram durant la création de leur site internet.

Publi-information