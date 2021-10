Les sites culturels départementaux s’animent pendant les vacances

Avec ses sites culturels, le Département de Saône-et-Loire favorise un accès à la culture pour le plus grand nombre de ses habitants. Cet automne, retrouvez le programme du Centre Eden à Cuisery, du Lab71 à Dompierre-les-Ormes, du Musée du compagnonnage à Romanèche-Thorins, du Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson, de l’Écomusée de la Bresse Bourguignonne et des Grottes d’Azé, avec plusieurs animations, ateliers et expositions pour petits et grands.

Au Centre Eden



EXPOSITION 2021 : LA VIE SECRÈTE DU SOL, UN MONDE À DÉCOUVRIR

Quand on sait que les organismes vivants du sol représentent environ un quart des espèces animales connues et le rôle joué par ces organismes dans l’équilibre et la richesse des sols, on comprend mieux l’importance de bien les connaître pour mieux les protéger. L’exposition « La vie secrète du sol » lève le voile sur ce monde mystérieux, les mécanismes complexes et les interactions entre les organismes.

ESCAPADES NATURE, LES ACTIVITÉS À RÉALISER

Envie de vivre une expérience au plus près de la nature ?

Le programme d’escapades nature du centre EDEN permet de partir à la découverte de la faune et de la flore de la région. Accompagnés d’un animateur, participez en famille à des activités nature variées, vivez une expérience ludique dans le parc ou dans des sites naturels.

Les ateliers :

Sur la trace des animaux ;

Land art d’automne ;

Initiation à la vannerie ;

Fabrication de nichoirs ;

Sculpture sur bois ;

Fabrication de produits cosmétiques naturels ;

Exploration du ciel et des étoiles dans le planétarium...

LES TEMPS FORTS

Mercredi 27 octobre et mercredi 3 novembre, de 14 h à 18 h : animations « Halloween ».

Oserez-vous défier les araignées dans leur antre, goûter les mets concoctés par le sorcier ? Trouverez-vous la force et le courage de traverser le parc du centre EDEN ? Petits et grands, venez affrontez vos plus méchantes peurs qui prennent naissance dans la nature...

Tarif de la visite libre, sans supplément : 5 € pour les adultes, 2 € pour les enfants.

Mardi 26 octobre à 15 h 30 : « Owé é l’eau », une histoire zen, sonore et sensorielle par Sandrine Bouvier (durée : environ 35 min). Tarif : 5 €

Dimanche 31 octobre, à 14 h 30 et 16 h 30 : « Vent de panique chez Lili Pâquerette », spectacle de magie et de musique, par Pierrafeu

Aujourd’hui, notre musicienne Lili Pâquerette fête son anniversaire. Elle a convié ses amis dans son jardin pour l’occasion. Tout est commandé : friandises, boissons, fleurs, bonne humeur mais ... panique à bord lorsque Lili apprend que rien ne sera livré ! Aux grands maux, grands remèdes, Lili fait appel à un apprenti-magicien.

Ce spectacle qui mêle magie et musique fait malicieusement appel à une participation du public. Petits et grands goûteront au plaisir vocal à travers les chansons reprises par Lili Pâquerette. Les sons de différents instruments - flûte traversière, guitare, bâton de pluie, cloches - viendront aussi ravir les oreilles. Pierrafeu fera apparaître et disparaître divers objets.

Après le spectacle, retrouvez un stand festif où tous les gourmands se régaleront grâce à de délicieuses barbes à papa.

(Durée : 35 à 40 min). Tarif : 5 €

Samedi 6 novembre, à 20 h 30 : conférence sur les catacombes par Fabrice Ronget. Droit d’entrée : 2 €

Au Lab71



EXPOSITIONS TRÈS TOUCHER (À PARTIR DE 7 ANS) ET TOUCHE ATOUT (MOINS DE 7 ANS)

« Très toucher » est une exposition d’immersion dans l’univers tactile. Les expérimentations qui la composent ne concernent pas uniquement la main mais bien le corps dans son entièreté. Aussi, afin de favoriser cette diversification sensorielle, l’exposition se visite sans chaussures.

« Touche atout », c’est la même expo à hauteur d’enfant et spécifiquement dédiée au moins de 6 ans.

EXPOSITION CELLULA (À PARTIR DE 7 ANS)

Qu’est-ce qu’une cellule et comment fonctionne-t-elle ? Tous les êtres vivants ont-ils les mêmes cellules ? Venez découvrir cette brique microscopique de tous les êtres vivants et entrez dans nos cellules sans même rétrécir.

EFFERVÉ’SCIENCES, UN SHOWROOM SCIENTIFIQUE

Les 800 m2 de showroom scientifique permettent à tous d’expérimenter les sciences tout en s’amusant grâce aux ateliers scientifiques, pédagogiques et interactifs. Découvrez entre autre l’optique et les illusions, les mouvements, le son, etc. Aventures mômes, les activités à réaliser en famille pendant les vacances d’automne. Le label Aventures Mômes est un concept dédié à la famille. Dans ce cadre, le Lab71 propose des activités ludiques labéllisées, adaptées aux enfants à partir de 4 ans.

Les ateliers :

Robots « pâte à tout faire »

Escape game spécial Halloween « Le labyrinthe »

Géométrie dans la nature

Stop motion

Parcours Science aventure « les couleurs de la nature »

LES TEMPS FORTS

Jeudi 28 octobre, à 15 h 30 et 16 h 45 : spectacle « Loupiote » par la Compagnie Libre et Rit.

Inspirée de l’album « Moi j’ai peur du Loup » d’Émilie Vast, Loupiote raconte la rencontre de deux lapins qui se retrouvent au cœur de la forêt pour se confier un secret. Entre frayeur et rigolade, les deux amis dressent un portrait original et surprenant de cet animal emblématique qu’est le loup ! De 6 mois à 5 ans.Tarif : 2 € par personne

Vendredi 29 octobre et vendredi 5 novembre, à 16h : jeu de piste « Halloween, la chimie des potions ! » Transformez-vous en un véritable sorcier et partez à la recherche des meilleurs ingrédients chimiques pour votre potion magique d’Halloween. À faire en famille : ateliers, défis et expériences sous forme d’un jeu de piste. Et pour finir, partagez un goûter d’Halloween (si les mesures sanitaires le permettent). Pour encore plus de rigolade, venez déguisés !

Musée du Compagnonnage



EXPOSITION « ÉCHELLE ET VOLUME, LA MAQUETTE AUJOURD’HUI »

Jusqu’au 31 mai 2022, le Musée du compagnonnage à Romanèche-Thorins met à l’honneur le métier de maquettiste reconnu comme métier d’art, avec l’exposition « Échelle et volume, la maquette aujourd’hui ».

Pour illustrer ce travail, l’exposition propose de découvrir un ensemble de maquettes dans différents domaines :

Architecte, le métier aujourd’hui

Architecture et patrimoine

Sciences et environnement

Sciences et industrie

Nouvelle technologie

Support idéal pour représenter, expliquer, étudier ou promouvoir, la maquette était déjà utilisée à l’école de dessin de Pierre-François Guillon à Romanèche-Thorins dans la cadre de son enseignement. Un parcours surprenant qui laisse le temps d’observer en détail un savoir-faire minutieux.

En lien avec l’exposition, un atelier « construction de maquettes en carton et sa décoration » est à faire en famille durant toute la période de l’exposition.

ATELIER

Mercredi 27 octobre, de 10 h à 12 h ou 14 h 30 à 16 h 30 et jeudi 28 octobre de 10 h à 12 h ou 14 h 30 à 16 h 30 : réalisation d’une carte pop-up. Du papier, des ciseaux, de la colle, quelques crayons et feutres et un brin d’imagination : voilà tout ce qu’il vous faudra pour réaliser une jolie carte. Pour les enfants de 7 à 12 ans. Tarif : 3 € par enfant, accès aux expositions inclus pour 2 adultes accompagnants.

Grand site de France Solutré Pouilly Vergisson

EXPOSITION « JEAN FONTAINE, L’APRÈS HISTOIRE »

Le musée de Préhistoire de Solutré reçoit les œuvres du sculpteur Jean Fontaine qui côtoient des œuvres choisies de l’art préhistorique.

De retour sur son lieu de naissance, à l’ombre de la roche de Solutré plurimillénaire, l’artiste livre son regard personnel sur l’humanité et son rapport au monde et au vivant.

Les thèmes des sculptures s’ancrent aux racines des premières expressions symboliques humaines. Les hybrides mi-homme mi-animaux de l’art préhistorique semblent répondre aux chimères homme-animal-mécanique imaginées par l’artiste. Les patines oxydées d’un hypothétique Âge de la rouille contrastent avec les objets de l’Âge de pierre...

Un parcours onirique et ironique, traversé par les grands questionnements : d’où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous ?

Au musée de Préhistoire à Solutré-Pouilly, jusqu’au 6 juin 2022

LE PROGRAMME DES ANIMATIONS D’AUTOMNE

Le Grand Site de France Solutré Pouilly Vergisson propose des ateliers ludiques sur le thème de la Préhistoire, de la nature et de l’environnement. Une palette d’animations pédagogiques permet de découvrir en famille les richesses du territoire. Apprenez à obtenir une flamme sans briquet ni allumette, initiez-vous aux techniques de l’archéologie, jouez au jeu de l’oie version Préhistoire, écoutez le chant des oiseaux ou pistez les traces et indices des animaux sauvages...

Les animations :

Les rencontres Paléobox

Conte : le long voyage de Tarandro

Conférence : les néandertaliens de la Roche de Vergisson

À l’écoute des chants d’oiseaux

Atelier enluminure

Le musée pas à pas

Labo’archéo

Allumer le feu

Initiation à la bande-dessinée

Traces et indices, dans la peau d’un chasseur cueilleur

Les dimanches « surprise » !

Au Musée de Préhistoire, à la Maison du Grand Site à Solutré-Pouilly, à la Roche de Solutré, à la médiathèque de Mâcon du 23 octobre au 7 novembre. Réservations obligatoires : rochedesolutre.com

Grottes d'Azé



Mercredi 27 octobre, à 16 h : spectacle « Père Ours et autres contes de la Préhistoire », de et par Corinne Duchêne. Le soir, quand le clan est rassemblé autour du feu, le chaman raconte le temps où Ciel-le-Père vivait couché sur Terre-la-Mère, la légende de cette ancêtre qui parlait aux chevaux, celle de cet ours brun qui accueillit deux jeunes orphelines... Un fascinant récit de vie empreint d’animisme, où humains et animaux se métamorphosent.

Un voyage initiatique à la rencontre de nos ancêtres chasseurs et artistes de la Préhistoire. À l’entrée de la grotte préhistorique - Gratuit - Tout public. Réservations obligatoires : 03 85 33 32 23