Signature d'une Convention de coordination entre la police municipale de Givry et les forces de sécurité de l’État

Cette convention a été signée hier après-midi en mairie de Givry par Olivier Tainturier, sous-Préfet, et Patrice Guigon, Procureur, tous deux récemment arrivés sur l'agglomération chalonnaise et Sébastien Ragot, Maire de Givry,

Assistaient à cette signature, de nombreux élus givrotins, Pascal Janet, le policier municipal du village ainsi que des représentants de la gendarmerie, dont le Capitaine Frédéric Maillot, commandant en second de la Compagnie de Chalon et l'Adjudante-chef Delphine Pacaud, qui assure temporairement le commandement de la Brigade de Givry-Buxy.

L'objectif de cette convention est de définir les contours de la coopération entre la police municipale de Givry et la gendarmerie locale, sur les modalités de maintien de l'ordre dans la commune.

Pour Olivier Tainturier, « ces nouvelles mesures vont contribuer à atténuer le sentiment d'insécurité, que pourraient ressentir certains givrotins, dans une époque où le sens du vivre ensemble se perd un peu »

Et si, comme l'a souligné le nouveau sous-Préfet de Chalon-sur-Saône, « la sécurité des givrotins, c'est l'affaire de tous, la police municipale givrotine et la gendarmerie sont plus particulièrement concernées. A ce titre, ces deux entités, qui sont complémentaires, doivent renforcer leur coopération opérationnelle, pour mailler au mieux les forces en présence. Cela passera par encore plus d'échanges réguliers, et ce tout au long de l'année, notamment sur l'organisation d'opérations de prévention, des interventions sur des cambriolages ou des contrôles routiers. »

Par ailleurs, si la commune le souhaite, la signature de cette convention permettra à Pascal Janet, son policier municipal, d'être armé et de procéder, le cas échéant, à des interventions nocturnes, ce qui n'est pas possible aujourd'hui.