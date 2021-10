L'arnaque qui pullule dans nos messageries !

Les fausses convocations, en usurpant l’identité de Christian Rodriguez, le directeur général de la Gendarmerie nationale, et celle de Catherine de Bolle, la directrice belge d’Europol pullulent dans nos messageries respectives depuis quelques mois. Le message indique que des « poursuites judiciaires » sont engagées contre le destinataire du mail, pour des faits de « pédopornographie, pédophilie, exhibitionnisme, cyber pornographie et trafic sexuel ». Evidemment, pas la peine de préciser qu'il s'agit d'une vaste escroquerie afin de saturer vos messageries et surtout accéder à vos données personnelles. Gendarmerie nationale, Europol ont communiqué à plusieurs reprises afin d'alerter sur cette pratique qui perdure malgré toutes les précautions. Pas la peine de vous dire que si vous étiez au coeur d'une enquête liée à de la pédocriminalité, les gendarmes seraient à votre porte sans vous aviser par recommandé ni par courriel.

Pour bloquer définitivement l'expéditeur en question, il vous suffit juste de copier-coller l'adresse mail de l'expéditeur puis dans les paramètres de configuration de votre boîte mail bloquer l'expéditeur concerné ! Ainsi, vous ne recevrez plus aucun mail de cet expéditeur !



Laurent Guillaumé