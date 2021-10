« Cyclistes, Brillez ! » - Retrouvez VéloSurSaône, pour plusieurs rendez-vous de sensibilisation :

Retrouvez VéloSurSaône, pour plusieurs rendez-vous de sensibilisation :

diagnostic visibilité, le mardi 2 et le jeudi 4 novembre, place de l'Obélisque dès 15h…

le vendredi 12 novembre, de 16h à 17h devant le collège de Givry,



déambulation illuminée, vendredi 12 novembre, départ devant le collège de Givry à 17h



Dans le cadre des campagnes de Sécurité Routière, de la Fédération des Usagers de la Bicyclette, VéloSurSaône participe à l'opération nationale « Cyclistes, brillez ! » du 1 au 7 novembre 2021.

VéloSurSaône se mobilise pour sensibiliser les cyclistes à l’importance d’une bonne visibilité : L’éclairage public n’est pas suffisant pour bien distinguer les usagers à vélo sur la chaussée. En effet, en automne et en hiver, les cyclistes sans éclairage ni accessoires renforçant leur visibilité sont particulièrement vulnérables.

Un stand d’information et de sensibilisation sera installé place de l’Obélisque les mardi 2 et jeudi 7 novembre à partir de 15h00. Les adhérents de VéloSurSaône accueilleront, diagnostiqueront et équiperont les cyclistes venus avec leur vélo.

Une nouveauté cette année, à Givry, VéloSurSaône invite tout cycliste à se parer de lumières et couleurs vives pour venir former un cortège festif et lumineux pour déambuler à travers la bourgade et les vignobles. Rendez-vous devant le collège à 17h pour le départ.

La ville de Chalon et le Grand Chalon sont partenaires de cette opération qui année après année prend de l’ampleur, à l’image de la pratique urbaine du vélo.

Chaque participant sera invité aussi à participer au sondage du nouveau « Baromètre parlons vélo des villes cyclables » qui se terminera le 30 novembre.

Rejoignez VéloSurSaône, une association reconnue d'intérêt général, membre de la F.U.B. et de l'A.F.3.V.; une association qui œuvre pour : le partage de la rue, la valorisation de l’image du vélo, la reconnaissance des cyclistes et de leurs droits, la poursuite d’une politique cyclable au cœur de l’agglomération.

Site internet: velosursaone.blogspot.com