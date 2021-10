Débardage à l’ancienne de troncs d’arbres aux abords de la Thalie quartier des Charreaux.

L’homme et le cheval au service du Grand Chalon et de RTE pour débarder les troncs d’arbres sous les lignes électriques.

Les prairies le long de la Thalie sont des zones humides protégées, ce n’est pas pour autant qu’il ne faut pas y faire de l’entretien ; il était nécessaire de dégager sous les lignes électriques dans le secteur des Charreaux. Après abattage des arbres, le Grand Chalon a missionné Emerson Barthélémy de l’entreprise ̏Les Traits des vignes˝ pour effectuer le débardage des troncs coupés. Sa proposition, en réponse à l’appel d’offres, a séduit le GC y compris RTE. Alexis Belorgey de la Direction Développement Durable et Mobilités est porteur du projet et le suit pour le Grand Chalon. D’autres chantiers sont en cours d’étude à RTE pour ce type de travaux en zones sensibles.

Emerson Barhélémy, c’est un passionné qui, depuis 14 ans, pratique le travail de la terre dans les activités viticole, de débardage et de labour avec les chevaux. Ce matin d’octobre c’est dans la prairie humide de la Thalie qu’il intervient avec Uvanille, sa jument ardennaise de 13 ans, pour débarder les troncs d’arbres. Le gros avantage du travail réalisé avec Uvanille est la précision, la facilité relative du passage de la jument dans ce milieu. Contrairement à tous les engins aussi petits soient-ils, Uvanille demande moins d’espace pour se mouvoir malgré ses 900 kg, ses déplacements ne laissent pas de monstrueuses ornières derrière elle et ne tasse pas le sol, la biodiversité est totalement protégée sans parler du respect de l’environnement en matière de pollution, nuisances sonores. De plus, pour les promeneurs et autres passants, c’est un bon moment pour admirer la complicité entre l’homme et le cheval de trait, majestueux et d’une force tranquille.

Les Traits des vignes, entreprise familiale, c’est l’éco pâturage avec 50 moutons qui vont rejoindre le champ photovoltaïque de SaôneOr, c’est aussi l’œnotourisme et le transport de chevaux. Au total l’entreprise possède 7 chevaux et un baudet du Poitou.

Il est toujours possible de les voir sur Mercurey, l’entreprise Les Traits des vignes est installée rue de Marcilly ou de visiter la page Facebook : https://fr-fr.facebook.com/barthemerson/

C.Cléaux