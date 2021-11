Bienvenue à Mayrone SECULA

Mayrone SECULA est né le 23 octobre à la maternité de Chalon-sur-Saône. Il est le troisième enfant de Gwendoline FABRIS et Cyril SECULA après Kylian - 9 ans et Lydia - 5 ans. La maman est adjointe technique à la mairie de Gergy et le papa est agent de sécurité. La petite famille demeure à Gergy.