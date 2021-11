Julien Odoul appelle Marie-Guite Dufay à « stopper la privatisation » de Pontigny

Communiqué de presse

Julien Odoul et les élus régionaux Rassemblement National de Bourgogne Franche-Comté étaient ce vendredi matin à Pontigny pour manifester leur opposition au projet de la majorité régionale socialiste de privatisation du domaine de l’Abbaye de Pontigny.

Après une rencontre et un temps d’échanges constructifs avec M. Maufroy, Maire de Pontigny, Julien Odoul a rappelé l’opposition ferme du RN depuis 2018 au projet de cession du domaine autour de l’Abbaye à la Fondation Schneider, porteuse d’un projet inacceptable de transformation en hôtel de luxe et centre d’art contemporain rompant ainsi avec l’histoire et les traditions du lieu. Les élus RN ont rappelé leur attachement au patrimoine régional et leur refus de le voir disparaître dans ce projet mégalomane.

Pour les conseillers régionaux de Marine Le Pen, il est impératif de stopper ce projet dès aujourd’hui et de repartir à zéro en défendant une véritable politique de sauvegarde et de valorisation du site de la seconde fille de Cîteaux et plus grande abbatiale cistercienne au monde. Julien Odoul dénonce les nouvelles exigences de la Fondation Schneider :

« Ce projet va de pire en pire ! En plus de la privatisation du domaine et de l’Abbaye, M. Schneider a fait parvenir une liste de treize nouvelles exigences scandaleuses à la commune : jouissance exclusive de parkings municipaux, mainmise sur les vestiges, détournement des trajets de bus scolaires, abandon de loyer à la commune pour 30 ans… En clair, ce n’est pas seulement le domaine mais bien une partie de la ville que M. Schneider privatise avec le soutien aveugle et idéologique de Marie-Guite Dufay et de la gauche régionale qui, avec la réunion des parties prenantes du 16 novembre prochain, essayent dorénavant d’éteindre l’incendie que Mme Dufay a elle-même déclenché l’an dernier. »

Comme à l’occasion de la dernière séance plénière du Conseil régional qui a prolongé le délai de vente du domaine, Julien Odoul a donc exhorté la Présidente de région, Marie-Guite Dufay, à consulter les habitants de Pontigny. Il demande aussi l’abandon de la vente et la reprise à zéro du projet.

« Il faut savoir reculer quand un projet aussi mal monté fait courir des risques aussi importants pour la pérennité du patrimoine régional. Rappelons l’enseignement de Sénèque : « Errare humanum est, preseverare diabolicum ». Cela fait trois ans que Marie-Guite Dufay persiste dans l’erreur. » a-t-il ajouté.