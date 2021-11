DAUNAT Sevrey recrute une soixantaine de collaborateurs

Daunat, acteur majeur de l’industrie agroalimentaire, poursuit son développement et recrute près de 60 collaborateurs en CDI ou contrat de professionnalisation pour son usine de Sevrey. Des postes ouverts essentiellement dans le secteur de la production pour lesquels les collaborateurs sont intégrés et formés avec un objectif : les insérer durablement.

Des recrutements pour tous les métiers de la production

Une campagne de communication a été lancée ce 20 octobre à Chalon sur Saône et dans sa périphérie pour recruter plus de 60 collaborateurs essentiellement en production, boulangerie et préparation de commande. Les postes sont ouverts en CDI, en contrat de professionnalisation et en apprentissage avec un accent particulier mis sur la formation et l’intégration. En effet, chez Daunat, chaque collaborateur recruté bénéfice d’un parcours d’intégration et d’une formation sur son poste. Tous les contrats de professionnalisation débouchent sur une certification ou un diplôme.

Un engagement affirmé pour l’insertion professionnelle de jeunes, des chômeurs de longue durée et des réfugiés.

Auparavant restreint au poste de conducteur machine, les contrats de professionnalisation et d’alternance sont étendus aux fonctions de préparateurs de commande et d’agent de fabrication.

Pour accompagner sa démarche, la Direction des Ressources a signé un partenariat avec le GEIQ Industrie, un groupement d’employeur qui forme les alternants de l’usine. Cette démarche permet aux candidats intéressés de trouver simultanément l’entreprise et l’école pour les former sans limite d’âge.

Une démarche similaire a été mise en place avec l’AFTRAL, un organisme de formation pour les métiers de la logistique.

Enfin, l’usine a adhéré au programme gouvernemental Hope, chargé de l’intégration professionnelle des réfugiés.

Pour postuler

Tous les postes sont en ligne sur le site https://recrutements.daunat.com/