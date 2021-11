La belle aventure familiale de Sobotram se poursuit sur SaôneOr

A l'occasion du forum économique du MEDEF de Saône et Loire, Bruno Neyrat, patron de Sobotram était invité à présenter son entreprise à Patrick Martin, voisin de Bourg en Bresse et Président délégué du mouvement patronal.

Sobotram n'en finit plus de s'adapter aux nouvelles contraintes qui pèsent sur le métier de transporteur-logisticien. Une adaptation mais également surtout une hyperspécialisation dans le transport des matières dangereuses qui fait de Sobotram un acteur incontournable à l'échelle européenne sur cette niche de produits.

Bruno Neyrat, 3e génération à la tête de cette très belle entreprise chalonnaise, était convié par le MEDEF de Saône et Loire à présenter ses activités en présence de Patrick Martin, Président-délégué du Medef national, de Raphaël Gauvain - Député de la circonscription, de Sébastien Martin - Président du Grand Chalon, des représentants des services de l'Etat.

L'occasion de rappeler toute la spécificité qui pèse sur son activité et surtout des contraintes financières et techniques imposées dans le cadre de cette activité de niche. Face à l'explosion de la chimie et de la demande de transports de produits liés aux piscines par exemple, Sobotram doit sans cesse se réinventer et adapter ses infrastructures pour le stockage et la livraison.

Avec plus de 1200 livraisons quotidiennes, les quais de chargement et de déchargement ne désemplissent pas du côté de SaôneOr, alors que l'entreprise emploie quelques 800 personnes. Les contraintes liées à cette activité imposent de disposer d'entrepôts aux dernières normes en terme de sécurité incendie et de captation des fumées éventuelles. Les services de l'Etat ont pu constater tout le déploiement des systèmes anti-incendies et surtout du surcoût qui cela engendre au mètre carré pour pouvoir répondre aux habilitations.

Un nouvel entrepôt de 18 000 m2 est dans les cartons mais rien n'est encore acté du fait de l'impact que cette activité pourrait avoir sur l'ensemble des parcelles voisines. Pour l'heure, les négociations sont menées afin de satisfaire tous les acteurs locaux et trouver les solutions les plus adaptées.

L'occasion de la visite aura été également de visiter le nouveau siège social de Sobotram flambant neuf, dont le déménagement a eu lieu en pleine crise sanitaire. Plus de 12 millions d'euros ont été injectés par l'entreprise, permettant à l'entreprise de disposer de quelques 2000 m2 de bureaux sur un bâtiment de 10 000 m2. En sous-sol, le nouveau bâtiment de 112 quais d'embarquement et de débarquement.

Laurent Guillaumé