L'« espace Yannick MINVIELLE » officiellement inauguré à Epervans

Inauguration réussi ce samedi 6 Novembre a Epervans, en présence des maires du canton, présidents (es) d’associations, de nombreux habitants, des parents et proches de Yannick Minvielle, natif d’Epervans et victime des attentats du Bataclan.

Éric Michoux, maire, a planté le décor pour cette journée du souvenir.

La municipalité a décidé de rendre Hommage à Yannick Minvielle en exposant son visage sur le mur de la salle des associations d’Épervans, qui porte désormais le nom « espace Yannick MINVIELLE »

Le maire a remercié toutes celles et ceux qui ont participé à la transformation de cet ancien garage ainsi que le graffeur Julien Bonnardin alias Snare pour la réalisation du portrait de Yannick.

Aujourd’hui, il abrite une grande salle pour les associations, et à l’étage un studio d’enregistrement labellisé. Ce studio est susceptible d’accueillir une émission radio, un enregistrement de chanson, ou un groupe musical.

Un garçon plein de talents et un père bienveillant.

La maman de Yannick a retracé le parcours de son garçon plein de talents, brillant, créatif, qui depuis son enfance jusqu’à sa tragique disparition à l’âge de 39 ans était apprécié de tous.

Son plus grand rôle dans la vie était d’être un formidable papa pour son petit Misha qu’il élevait dans la bienveillance et l’ouverture d’esprit.

À tout cela la maman de Yannick y associera le chagrin des 130 autres familles qui comme eux sont et seront toujours dans la peine.

Elle termine en citant Jean d’Ormesson : « Il y a quelque chose plus fort que la mort, c’est la présence des absents dans la mémoire des vivants », ou la citation de l’écrivain Afid Aggoune

« Je ne t’oublierai pas. On ne va pas s’arrêter d’aimer et de défendre la vie et la liberté. »