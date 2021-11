"Insécurité sanitaire: chronique d’une pénurie organisée" pour le PCF du Grand Chalon

Communiqué de presse du PCF Grand Chalon

Insécurité sanitaire: chronique d’une pénurie organisée

Difficulté à trouver un médecin, une place en EHPAD... délais qui s’allongent, déplacement de plus en plus loin pour se faire soigner, dépassements de tarif, mutuelles qui augmentent...

À l’hôpital public de Chalon 400 opérations reportées par manque d’anesthésistes (4 au lieu des 15 nécessaires).

35 % des généralistes de Saône-et-Loire ont plus de 60 ans !

Cette insécurité sanitaire est le résultat prévisible de choix politiques d’économie sur la santé fait depuis plus de 20 ans !

- 68 000 lits d’hôpitaux supprimés depuis 2003

- 8,6 milliards d’euros d’économie sur l’hôpital public entre 2009 et 2019

En 2009, un collectif de défense dont nous faisions partie, dénonçait la loi "Hôpital Patients Santé Territoire" qui accentuait encore l’asphyxie budgétaire des hôpitaux publics au profit du secteur privé. Nous dénoncions une gestion comptable de limitation des places en formation des personnels médicaux pour réduire les possibilités de soins aux usagers.

Début 2020, alors que la COVID émergeait en Chine, nous organisions avec succès une chaîne humaine devant l’Hôpital William Morey pour défendre notre service public de la santé en France.

On aurait pu penser que le "Quoi qu’il en coûte" du gouvernement concernerait notre santé.

Il n’en est rien. Des mesures cosmétiques cachent une continuité de sa politique en matière de santé. Réduire la solidarité de notre système de Sécurité Sociale pour créer un système inégalitaire. Remplacer la carte vitale par la carte bleue.

Pourquoi faire des économies sur notre santé quand "en même temps" les scandales d’évasion fiscale sont révélés chaque mois? Quand les grandes fortunes battent des records d’enrichissement ?

Il est temps de réagir contre cette insécurité en mettant les questions de la santé et de son financement, au centre des débats.

Nous invitons nos concitoyen·ne·s au débat et à l’action :

• 1er décembre 19h : ciné-débat - documentaire : "Journal d’un médecin de ville" de Nicolas Mesdom au 30 rue T. de Foudras à Chalon - débat : "Santé: Comment éviter la catastrophe ?"

• 8 décembre 18h30: "Récupérons l’argent de l’évasion fiscale pour l’hôpital de Chalon !". Rassemblement devant la BNP, 6 bd de la République puis défilé aux flambeaux jusqu’à l’hôpital.

Si vous pensez ne jamais être vieux ou malade, ou si vous êtes très riches, inutile de vous déplacer. Plus d’info sur notre site www.pcf71.fr