AVIS DE DECES - Monsieur Jean-Claude TERRET

SAINT-MARCEL, LANS



Martine et Gabriel Guery,

Jean-Michel Terret et Christine Dufour,

sa sœur, son frère, son beau-frère et sa belle-sœur ;

Céline, Baptiste, Simon,

ses neveux et nièces ;

ses petits-neveux,

Monique Molard,

sa tante et ses enfants ;

vous font faire-part du décès de

Jean-Claude TERRET

survenu à l'âge de 57 ans.

La cérémonie aura lieu le mercredi 17 novembre 2021, à 14 heures, en l'église de Saint-Marcel.

Jean-Claude repose à la chambre funéraire de Saint-Marcel.

Pas de plaques.