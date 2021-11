Le très attendu calendrier des sapeurs-pompiers de Gergy arrive

Ce vendredi,Philippe FOURNIER, Maire de la commune de Gergy, se voyait remettre officiellement le calendrier des pompiers du Centre d'Intervention, des mains de Jérôme Dubief, responsable du Centre, et Alexis Sarre, président de l'Amicale.

Calendrier imprimé grâce notamment à l'ensemble des annonceurs présent, et qui existe sous sa forme humoristique grâce à Damien-Marie Giraud, qui cette année, a en quelque sorte redonné vie à un célèbre employé de bureau, créé par Franquin en ... 1957 !

Pas de gaffes cependant, juste un clin d’œil sympathique, qui rappelle que les femmes et les hommes du Corps départemental d'Incendie et de Secours interviennent en toutes circonstances avec bienveillance et professionnalisme !

Merci de l'accueil qui leur sera réservé !

N'oubliez pas qu'ils doivent être en tenue, et vous présenter une carte professionnelle de sapeur-pompier si vous leur demandez.