"5ème vague : resserrons nos gestes barrières" pour Rémy Rebeyrotte

"La 5ème vague de la COVID-19 est bel et bien là : le virus circule bien davantage avec son lot de contaminations et de personnes malades, plus ou moins en fonction de leurs niveaux de vaccination. Si nous avions pu relâcher un peu -parfois trop reconnaissons-le- nos gestes barrières, il nous faut aujourd’hui et dans les meilleurs délais, resserrer notre protection personnelle et collective : donc tenir à nouveau nos distances, ne pas embrasser ou serrer la main, nous laver les mains très régulièrement, aérer très régulièrement les espaces clos où nous sommes et bien sûr porter de nouveaux nos masques dans tout espace clos ou dans les espaces ouverts lorsque nous faisons foule et que nous ne pouvons pas maintenir les distances nécessaires. Bien sûr tout cela est pesant mais tout cela est absolument indispensable pour que nous puissions, en complément du Pass sanitaire, maintenir au maximum la vie collective et donc conviviale et enrichissante que nous sommes en train de retrouver progressivement".

Rémy Rebeyrotte, député de Saône et loire