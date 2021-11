'Notre Forêt', une expérience chorégraphique, plastique et sonore à voir absolument !

Installés au 9e étage et munis d'un casque, vous vivrez une expérience sensible et immersive. Là, se raconte une histoire. Le corps devient un livre ouvert et se transforme. D'abord liane, il épouse la nature, devient homme et femme à la fois ou animal mais jamais ne cesse de faire écho à la Curupira, légende brésilienne qui vient résonner dans cette jungle suspendue surplombant les toits d'une ville déjà gagnée par l'obscurité où seuls subsistent quelques points lumineux. Cette pièce de 25 min, coproduction Espace des Arts, est également ombre et lumière. C'est un cri d'alarme qui invite à voir et écouter, réveiller les consciences, changer...

Une pièce nécessaire, porteuse de messages et forte de par les images qu'elle convoque.

Pour en savoir plus sur Justine Berthillot :

"Justine Berthillot est artiste de cirque, metteuse en scène et en corps, elle s’intéresse particulièrement à la plasticité des corps, leur possibilité d’incarnation, les narrations qu’ils dessinent, et à leur frottement avec les mots et la fiction. Formée d’abord à la philosophie, elle fait ses études en classes préparatoires hypokhâgne puis khâgne avant d’obtenir sa Licence en philosophie à l’Université Jean Moulin de Lyon III. Elle s’engage ensuite dans les arts du cirque et se forme au CNAC dont elle sort diplômée en 2013. Elle crée sa première pièce Noos avec Frederi Vernier au CND à Pantin en mars 2015 et tourne cette création pendant quatre ans en France et à l’étranger en tant que production déléguée du Théâtre du Monfort. Elle participe parallèlement au projet de création cirque/danse franco-caribéen Antipode mené par le PPCM en France, au Chili, à Madagascar et en Guadeloupe, et poursuit sa participation avec Gaëtan Levêque lors de la création de Piano sur le fil avec le musicien Bachar Mar-Khalifé. Entre 2016 et 2019 elle est également interprète dans le spectacle de danse L’hypothèse de la chute de la Cie Le grand jeté. En 2015 elle crée un «Sujets à Vifs» à Avignon avec l’autrice Pauline Peyrade et performe avec elle Est lors du festival d’Avignon avant de fonder avec cette dernière en 2016 la #CiE à Lyon. Elles poursuivent leur recherche d’écritures plurielles avec Antoine Herniotte et ils créent et jouent Poings en 2018 au CDN du Préau à Vire. En 2019 elles achèvent à elles deux la seconde pièce de la #CiE avec la création de Carrosse qui naît d’une invitation des Scènes du Jura et de la Comédie de Saint-Étienne à créer une pièce itinérante, spectacle qu’elle tourne et joue encore actuellement. Depuis 2020, elle travaille à créer Tiempo avec la Cie 7bis de Juan Ignacio Tula et Aevum avec la cie L.I.E. , et sera artiste associée à l’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône sous la direction de Nicolas Royer jusqu’en 2024."

Crédit photo : Pierre Acobas