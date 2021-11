Jeudi soir, l'association citoyenne «Pour Chalon Avec Vous» organisait une conférence sur le harcèlement scolaire à la Maison des Associations. Plus de détails avec Info Chalon.

À l'occasion de la Journée nationale de mobilisation contre le harcèlement scolaire, jeudi 18 novembre, l'association citoyenne «Pour Chalon Avec Vous» organisait une conférence sur ce thème dans la salle de conférence de la Maison des Associations, à 19 heures.



Une conférence était animée par Daniel Coissard, expert des usages numériques sur les réseaux sociaux et le cyber-sexisme.



Les différents aspects de ce phénomène de masse qui touche près d’un enfant sur dix ont été abordés à la fois dans l'analyse des causes et des solutions pour éviter de nouveaux drames de la jeunesse.



En effet, le harcèlement scolaire a des conséquences dramatiques, qui conduisent certaines jeunes victimes à se donner la mort.



Le suicide de Dinah, cette collégienne de 14 ans retrouvée pendue dans la nuit du 4 au 5 octobre à Mulhouse, et qui était victime d'un harcèlement opéré par des jeunes filles côtoyées au collège et auxquelles elle avait confié son homosexualité, a rappelé la nécessité du renforcement des dispositifs de prévention des actes de harcèlement et d'action d’accompagnement des victimes.



Pour rappel, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé ce jeudi qu'«en plus du numéro 3018 mis en place, une appli 3018 sera lancée en février pour permettre aux victimes et aux témoins d'adresser une capture d'écran de situations de harcèlement afin que celles-ci soient encore mieux accompagnées».



«Nous allons renforcer les maisons des adolescents, les points d'accueil écoute jeunes, les lieux physiques avec des personnes qui sont là pour recevoir la parole et pour écouter partout sur le territoire», a-t-il ajouté.



Pour aider les enfants «à mieux utiliser les réseaux et le numérique», le président a également annoncé que l'État lancerait «une expérimentation en délivrant une certification à la sensibilisation au numérique aux élèves de sixième à partir de la rentrée 2022, avec l'idée, ensuite, de généraliser dès la rentrée suivante».



Enfin, «parce que ce combat est collectif, nous allons changer la loi pour améliorer le contrôle parental, en faisant en sorte qu’il soit installé par défaut sur tous les téléphones, ordinateurs, tablettes utilisées par les enfants, comme je l’avais annoncé il y a deux ans», précise Emmanuel Macron.



Un sujet que le chef de l'État semble prendre très au sérieux.



Son épouse, Brigitte Macron, et lui en avaient déjà discuté avec des enfants et des adolescents à l’Élysée le 4 novembre.



Les victimes de harcèlement scolaire sont ou ont été scolarisés dans des établissements très différents : privé, public, en ZEP ou dans les beaux quartiers, dans des petites ou grandes structures... Ce qui prouve encore qu'il s’agit d’un fléau national.



À l'issue de cette conférence, des informations utiles ont été communiquées aux familles, aux enseignants et professionnels de santé.



L'association «Pour Chalon Avec Vous» remercie la trentaine de participants et donne rendez-vous prochainement pour d'autres conférences citoyennes.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati