Public en liesse pour le spectacle coup de poing créé par RONE et le Collectif (La)Horde

Programmé dans le cadre du festival TRANSDANSES organisé par l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône, le public a découvert, mercredi dernier, ce spectacle qui réunit sur scène un groupe de danseurs de nationalités différentes du Ballet National de Marseille.

'Room With A View' créé par RONE, la star de la scène électro et le Collectif (La)Horde dont c'est la 1re création à la tête du CNN Ballet National de Marseille, a soulevé un tonnerre d'applaudissements. La pièce, où chorégraphie et musique se répondent, véhicule des messages qui, plus que jamais, doivent être entendus. Face au désastre écologique, à l'effondrement, la jeunesse incarnée par une quinzaine de talentueux danseurs endosse l'habit d'une colère sourde et aveugle, mais qui se rassemble pour espérer, dans une danse parfois frénétique alternant avec de sublimes ralentis. Violence et espoir s'entremêlent avant d'attendre la délivrance...

Explosif !

Le festival TransDanses continue : https://www.espace-des-arts.com/

SBR