La 2ème édition du salon de la Bande Dessinée à Chalon-sur-Saône, c’est ce weekend !

Organisé par l’association ‘Bulles de Bourgogne’ pour la deuxième année consécutive, la ville de Chalon-sur-Saône accueille à la Salle Marcel Sembat, une nouvelle fois cet événement basé autour du 9ème art qu’est la Bande Dessinée. Un salon dont l’accès est établi selon les réglementations des mesures sanitaires en vigueur de la Covid 19, à savoir, avec le ‘Pass sanitaire’ et le masque obligatoire.

Dans ce salon à l’ambiance librairie et bibliothèque à la fois, pas loin de 30 auteurs venant de toute la France (Région Parisienne, Tours, Lyon…) mais aussi des auteurs régionaux et internationaux sont présents pour vous dédicacer leurs ouvrages de la plus belle des façons.

Vous trouverez également sur place plusieurs stands de la librairie spécialisée ‘L’Antre des Bulles’,

Le stand du magasin l’En-Jeu,

Sur place outre les séances de dédicaces vous trouverez de nombreuses animations : Exposition d’œuvres originales, initiation à une large sélection de jeux , une animation d’apprentissage dessin/manga…

Info-chalon a fait un tour de ce beau salon de la Bande Dessinée afin de recueillir quelques témoignages d’auteurs, d’illustrateurs, dessinateurs…

Serge Prud’homme nom d’auteur Deloupy : « J’ai un petit peu plus de 50 ans. Je dessine depuis l’âge de 10 ans et il faut savoir qu’avant d’en faire mon métier, c’était avant tout une activité qui était hyper importante pour moi. J’ai d’ailleurs orienté mes études de façon que ce soit dans le dessin et après il s’est passé quelques années avant que cela devienne un métier pour lequel je suis payé et qui est devenu ma seule activité aujourd’hui. Je suis devenu auteur de Bande Dessinée mais parfois j’ai une casquette de dessinateur, parce que je dessine pour quelqu’un d’autre, des fois je suis coscénariste, parfois je suis scénariste et dessinateur et quelques fois scénariste. Aujourd’hui sur le Salon de Chalon-sur-Saône, je présente plusieurs ouvrages dont la toute dernière collection de 4 tomes qui s’appelle ‘Les aventures de la librairie l’introuvable’ et qui se déroule dans l’univers d’une librairie. Sinon, j’ai amené des One Shot, des albums uniques tels que : 1 album sur la guerre d’Algérie, 1 album sur l’Iran, 1 album érotique, 1 polar et un livre que j’ai fait cette année sur l’entre-confinement qui se nomme ‘Le Monde D’après’, basé un peu sur l’ironie de ce monde d’après qui n’existe pas et qui est tout simplement le monde d’aujourd’hui. Me concernant, il me faut environ 1 an pour sortir un album, ce qui ne m’empêche pas pendant ce laps de temps de faire plein d’autres choses comme écrire un autre album plus petit par exemple. J’en profite pour vous annoncer une prochaine sortie dont j’attends pas mal de choses car j’ai fait cet album qui s’appelle ‘Algérienne’ en 2018 avec le scénariste Swann Méralli et nous avons rencontré ensemble beaucoup d’appelés qui ont fait la guerre d’Algérie et mon album qui sortira en mars 2022 s’est inspiré de cela, des rencontres et témoignages que l’on a recueillis. Concernant ce salon de la B.D de Chalon-sur-Saône, je le trouve très agréable et je passe d’excellents moments pour l’instant en rencontrant des gens intéressants. C’est un chouette salon ! ».

Sylvie Bargain : « J’ai 61 ans, je dessine seulement depuis 10 ans. Cela ma demandé beaucoup de travail. J’ai beaucoup, beaucoup pratiqué pour que mon œil s’aiguise et que je commence à faire des dessins intéressants. Sur ce salon, j’expose pas mal de choses, d’abord des carnets de voyages parce que c’est ce que je fais au quotidien. Mes carnets de voyages concernent principalement des îles, les îles bretonnes mais aussi les îles étrangères telles que l’Irlande, Majorque… J’ai également fait des dessins à Givry pour illustrer le parcours de mémoire par rapport à la Libération de Givry et l’action de Léocadie Czyz. Ce sont des dessins qui ont été faits à Givry dont une partie m’avait été commandée. C’est ceux qui avaient été reproduits en carte postale par l’association ‘Bulles de Bourgogne’ et comme moi je suis restée quelques jours de plus à Givry, j’en ai profité pour faire d’autres dessins. Je montre également des carnets originaux qui ne sont pas reproduits et que j’ai fait pendant le confinement mais qui ne sont pas à la vente car ils sont personnels. Je propose aussi des carnets ‘accordéon’. Ils sont reproduits en miniature soit en format original ! ».

Antoine Guillaumé , jeune dessinateur très prometteur, âgé de 13 ans et scolarisé au Collège Saint-Dominique : « Je suis passionné de dessin depuis l’âge de 8 ans. "On m’a proposé de venir exposer mes dessins dans ce très beau salon de la Bande Dessinée à Chalon-sur-Saône et j’ai bien sûr tout de suite accepté. Actuellement, j’expose à disposition du grand public 14 œuvres de thèmes différents que j’ai réalisées. Me concernant pour réaliser un dessin tout cela va dépendre de la technique que je vais utiliser. Si je prends des feutres à alcool, je vais mettre environ 1 h 30 pour finir, si je prends des crayons de couleurs ou de l’aquarelle je réaliserais le dessin en 2 heures. C’est ma première exposition et je suis très content d’être ici ! ».

Docteur Cyril Rault : « Je présente à ce salon un livre qui se nomme ‘Bienveillance d’un centenaire intergénérationnel’, c’est une petite bande dessinée de 24 pages que l’on a réalisée cette année et éditée en avril 2021 à l’occasion des 100 ans du BCG. Cela raconte l’histoire d’une dame qui vient d’avoir un enfant et qui se pose la question pour partir à l’étranger de savoir s’il faut faire le B.C.G effectivement et après, cette dame obtient une réponse… Mais ce livre développe aussi plus sur l’éducation à la santé et à la vaccination et du coup répond aux questions les plus usuels sur le B.C.G . Donc ce livre à une vocation de promotion du BCG et d’une promotion à l’éducation à la vaccination. Ce livre possède un petit plus, vous pouvez aussi consulter une exposition virtuelle par un QR code et avec un autre QR code, bientôt avoir la possibilité de faire de la lecture en ligne! ».

