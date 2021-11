INCENDIE SOBOTRAM SAONEOR (4) - 20 sapeurs-pompiers restent sur place afin de surveiller une reprise éventuelle de l’incendie.

INCENDIE ENTREPRISE SOBOTRAM Point de situation n°3 - 19h00

L’incendie au sein de l’entreprise Sobotram de Crissey, Fragnes-la-Loyère et Virey-le-Grand est circonscrit et maîtrisé.

Le bâtiment impliqué dans l’incendie, à usage uniquement d’expédition (camions, palettes, cartons), n’est pas classé SEVESO.

L’origine du sinistre n’est pas identifié à ce jour et fera l’objet d’investigations en lien avec les services de la Gendarmerie Nationale.

Grâce à l’intervention rapide des sapeurs-pompiers, les bâtiments administratifs et informatiques ont pu être sauvés. Seize porteurs de douze tonnes et sept remorques poids- lourds ont été détruits, six porteurs l’ont été partiellement.

Les militaires de la Gendarmerie Nationale et les personnels du SDIS sont toujours mobilisés sur site en raison de présence de foyers chauds résiduels, mais le dispositif est maintenant allégé. Vingt sapeurs-pompiers restent sur place afin de surveiller une reprise éventuelle de l’incendie.

Monsieur le préfet de Saône-et-Loire remercie l’engagement des services de secours et d’incendie, des forces de l’ordre ainsi que des services de l’État.

LIRE L'ARTICLE PRECEDENT SUR INFO-CHALON