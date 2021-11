INCENDIE SOBOTRAM - La direction fait le point ce dimanche matin sur les activités impactées

Les activités logistique, route et internationales ne sont pas touchées. Seules les activités messagerie et express sont impactées.

Communiqué de SOBOTRAM

Ce samedi matin 20/11/21 notre nouvelle plateforme Sobotram / France Express mise en service en avril 2020 à Chalon/Saône a été victime d’un grave incendie. L’origine du sinistre n’est pas identifiée à ce jour et n’a impacté aucunement nos entrepôts Seveso.

L’incendie a été maîtrisé et circonscrit en début d’après-midi, depuis toutes nos équipes se sont mobilisées afin d’organiser la reprise de nos prestations dès que possible. Les activités logistique, route et internationales ne sont pas touchées. Nos systèmes informatiques sont aussi préservés, nous n’avons subis aucune pertes de données.

Seules les activités messagerie et express sont impactées (départs et arrivages), activités pour lesquelles nous déployons des solutions pour être opérationnels dès le début de la semaine prochaine.

Nous nous réjouissons surtout de ne compter aucune victime ni blessé et vous remercions pour votre soutien et les nombreux messages d’encouragement reçus. Un grand merci aux salariés présents ce matin qui ont fait leur possible pour préserver notre outil de travail et bien sûr à l’engagement des services de secours et d’incendie, des forces de l’ordre ainsi que des services de l’Etat.