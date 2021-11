HOPITAL DE CHALON - Cécile Untermaier réagit

« La situation de l’hôpital est effectivement très préoccupante, aussi bien à Chalon-sur-Saône, à Montceau, qu’à Autun. Elle justifie à elle seule une autre réunion de travail et je rejoins en cela la déléguée CGT du personnel de l’hôpital de Chalon, Valérie Roussot, qui a souhaité participer à ce Conseil citoyen, mis en place en début de mandat avec des membres volontaires spécialement invités à cette occasion.

A raison de la situation particulièrement alarmante que rencontrent de nombreux maires sur le territoire, lesquels sont venus me voir à ma permanence de Louhans pour me faire part de cette situation, j’ai jugé opportun de leur permettre de prendre la parole lors de ce Conseil citoyen à Sennecey-le-Grand et d’interroger directement M. Pribile, directeur de l’Agence régionale de santé. C’est ainsi que la maire de Cuisery a pu lui remettre une pétition des habitants de la commune dénonçant la difficulté de l’accès aux soins, que la maire de Frangy-en-Bresse a pu évoquer sa maison de santé sans médecin et les maires du Jura faire valoir une situation dramatique, les mettant dans la nécessité de jouer le rôle d’assistance qui revient normalement aux professionnels de santé.

Si, bien-sûr, la question de l’hôpital comme celle de la médecine de ville interagissent, il importe aussi d’identifier dans chacun de ces secteurs les difficultés et les orientations envisageables. C’était le sens de ce Conseil citoyen qui nous a permis d’évoquer les questions de l’absence du médecin référent et de sa remise en question, du conventionnement sélectif, de l’insuffisance du numerus apertus et de la nécessaire évolution du métier de médecin en lien avec les infirmier(è)s, les sages-femmes…

Les participants nous ont tous fait part du grand intérêt qu’ils ont trouvé à cette réunion. J’invite Valérie Roussot à venir à ma permanence pour discuter de ces questions majeures, et notamment de la situation de l’hôpital de Chalon-sur-Saône. »

Cécile Untermaier, Députée de Saône et Loire

