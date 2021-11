Croix Rouge - Unité locale du Chalonnais : un bilan 2020 « qui force l’admiration »

« C’est un bilan d’activités un peu particulier ». Ces paroles prononcées par Annie Lombard, vice-présidente du Grand Chalon, en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion, reflète tout à fait l’assemblée générale informative de l’Unité locale du Chalonnais de la Croix Rouge, qui s’est tenu vendredi dernier dans les nouveaux locaux de la rue Claude Perry.

Un bilan un peu particulier, puisque d’abord il s’agissait des activités 2020 alors que 2022 se profile à l’horizon mais aussi parce que le Covid-19 est passé par là et a tout chamboulé. Un bilan qui, aux dires d’Hervé Dumaine, premier adjoint, représentant Gilles Platret, maire de Chalon « pour une année blanche force l’admiration ».

Un rapport d’activités 2020 que n’ont pas manqué de détailler les différents responsables de l’une des plus importantes unités locales de Bourgogne Franche-Comté, avec ses 281 bénévoles actifs et qui couvre le territoire de 101 communes autour de Chalon.

Le Covid-19 générateur de nouvelles actions

Dans un premier temps, le premier vice-président Nicolas Loichot a rappelé l’ensemble des actions, qu’il serait trop long de citer mais qu’on peut classer en cinq catégories : aide aux personnes en difficultés, formation aux gestes de secours, secours aux blessés, assistance aux sinistrés et soutien aux populations, diffusion et éducation aux principes de la Croix Rouge.

Directeur de l’urgence et du secourisme, Aurélien Chevalier a ensuite parlé des actions liées au Covid-19. La pandémie a eu un fort impact sur les activités traditionnelles, avec l’interdiction de certaines et l’annulation d’autres, mais a été génératrice de nouvelles actions, comme les dispositifs suivants : soutien matériel au centre hospitalier de Chalon ; renfort à l’établissement de soins de suite et réadaptation Marguerite Boucicaut ; centres de dépistage PCR à Givry, à Rully, à Mercurey et à Saint-Marcel ; assistance à la cellule territoriale d’appui à l’isolement ; récupération et distribution de dons aux personnels soignants et aux personnels engagés dans la lutte contre le Covid ; livraisons solidaires dans le cadre de « Croix Rouge chez vous » aux personnes isolées. Sans oublier la surveillance du centre de vaccination de Chalon depuis son ouverture « qui a été une expérience très intéressante ». Aurélien Chevalier s’est plu ainsi à souligner « l’exceptionnel engagement des bénévoles » et que « fidèle auxiliaire des pouvoirs publics, la Croix Rouge a été une des rares associations caritatives à avoir continué son travail de terrain ».

Des postes de secours en moins

En ce qui concerne le secourisme, Aurélien Chevalier a fait état de la suppression de beaucoup de postes de secours, suite à l’annulation de nombreux événements à cause des confinements successifs et des restrictions sanitaires. Malgré tout, 54 manifestations de la région chalonnaise, dont les Guinguettes de la Ville de Chalon, ont été sécurisées.

Pour ce qui est de la formation 2020 a été compliquée. Les activités ayant été suspendues pendant les deux confinements. Au total, 94 personnes ont quand même été formées contre 387 en 2019.

Concernant l’urgence et le soutien à la population, durant cette année pas comme les autres, au-delà des actions liées au Covid, plusieurs pré-alertes ont eu lieu en raison des conditions climatiques : grand froid, canicule, phénomènes intenses. Une opération d’urgence a même été menée le 22 juillet, suite à une fusillade dans un immeuble du quartier de Saint-Jean-des-Vignes à Chalon.

« L’engagement des bénévoles avec leur cœur et leur humanité... »

A propos des actions sociales le secrétaire Philippe Riegel a fait remarquer « 2020 a conforté la notion que la Croix Rouge est partout où on a besoin de nous », n’oubliant pas de mettre en avant « l’engagement des bénévoles avec leur cœur et leur humanité ». L’aide alimentaire a été en hausse avec la distribution de 427 colis à 123 familles, représentant 603 personnes, pour un montant de 5 239,98 €. Dans le cadre du transport social 55 convoyages, dont 21 pour des violences intrafamiliales, ont été organisés. Quarante et un bénévoles du Samu social ont réalisé un total de 103 maraudes, au cours desquelles 2 268 contacts ont été effectués, ce qui représente 251 personnes différentes rencontrées. La Vestiboutique, implantée depuis 7 ans à Ouroux-sur-Saône, a vendu 24 600 articles à 4 800 clients. Enfin, malgré le Covid-19, les actions prison-justice se sont poursuivies et renforcées, d’une part avec le centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand et d’autre part avec le SPIP (Service pénitentiaire d’insertion et de probation) de Chalon.

« C’est le mot confiance... »

Après le dernier bilan financier dressé par Claude Lelong, qui quitte le poste de trésorier au bout de trois mandats de cinq ans, Jean-Guy Cinquin, président de la délégation territoriale de Saône-et-Loire, a rappelé que l’unité locale du Chalonnais était très engagée dans tous les domaines. Lui succédant, Annie Lombard a aussi exprimé toute la satisfaction qu’elle avait en tant que représentante du Grand Chalon de travailler avec la Croix Rouge. Pour sa part, Hervé Dumaine, Premier-adjoint a comparé la Croix Rouge à « un couteau suisse » et a tenu à remercier l’unité locale pour son implication dans le réseau VIF Violences Intra-Familiales, mis en place en 2016 par la Ville de Chalon.

Le mot de la fin a été pour Pierre Desray, président de la délégation régionale de Bourgogne Franche-Comté. « S’il y a un mot qui peut caractériser tout ce qu’on fait, c’est le mot confiance. La population et les institutions ont confiance en la Croix-Rouge ».

Gabriel-Henri THEULOT