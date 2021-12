24 heures non-stop d’escalade : le pari du club ̏les Lézards au soleil˝ de Champforgeuil pour cette édition du téléthon 2021.

Après 25 ans à grimper pour le téléthon, cette année, les adhérents s’étaient fixés comme but de faire l’équivalent de 2800 km en escaladant le plus de fois possible les 9 à 10 m du mur d’escalade de la salle de sport de Champforgeuil. 2800 km cela représente la distance entre le Tibet et le Pakistan.

Du plus jeune, Paul 4 ans, au plus âgé, tous se sont mobilisés pour cette belle action où les 2€ de chaque entrée seraient reversés à l’AFM Téléthon.

Bénédicte Sassignol, présidente du club d’escalade, a lancé les hostilités vendredi soir à 17h00 avec la retraite sportive en présence d’Annie Sassignol maire de Champforgeuil et Alain Gaudrey conseiller départemental et maire de la commune voisine.

Aux environs de minuit vendredi soir, le compteur affichait 61 participants. Samedi à 18h00, le dernier grimpeur sonnait la fin de la course, cette action a dégagé environ 733€ de bénéfices auquel il faut rajouter les 500€ de participation de la mairie. Les grimpeurs avec une très bonne participation féminine ont réalisé 2018 km.

Un bel esprit de solidarité à Champforgeuil pour cette édition 2021 du téléthon.

Photos Bénédicte sassignol-C. Cléaux

C.Cléaux