COVID19 - Les métiers de l'hôtellerie et restauration réagissent au nouveau tour de vis gouvernemental

La fermeture des discothèques et les mesures sanitaires confirmées ou annoncées par le Premier ministre et le ministre de la Santé ce lundi 6 décembre 2021 assombrissent plus encore les perspectives des professionnels du secteur de l’hôtellerie restauration pour les semaines à venir.

Rappelons les restrictions imposées à la mobilité au niveau international par la France, l’Union européenne et les autres États qui ont impacté immédiatement l’activité des établissements habituellement fréquentés par une clientèle étrangère.

De même, le protocole sanitaire en entreprise qui invite à « privilégier » les réunions en audio ou en visioconférence a provoqué un nouveau ralentissement d’activité en particulier pour les établissements implantés dans des quartiers de bureaux que les appels au télétravail vont encore aggraver.

Pire, ce même protocole sanitaire, en affirmant que « les moments de convivialité réunissant les salariés en présentiel dans le cadre professionnel ne sont pas recommandés » a provoqué en quelques jours une vague d’annulation de diners, soirées et autres réceptions d’entreprises auprès des traiteurs organisateurs de réceptions (TOR), des restaurateurs et des hôteliers. Les TOR sont particulièrement impactés, avec une baisse de près de 60% de leur chiffre d’affaires rien qu’en l’espace de huit jours ; or la période des fêtes de fin d’année peut représenter jusqu’à 40% du chiffre d’affaires annuel pour ces entreprises.

Notons aussi, l’inquiétude des professionnels de la montagne à quelques jours des fêtes et des prochaines vacances. Les modifications des conditions de validité du passe sanitaire d’ici le 15 janvier sont autant d’obstacles à la venue de la clientèle étrangère.

La quarantaine imposée par la Suisse à l’encontre d’un certain nombre de ressortissants de pays européens (UK, Belge, Allemagne) vient compliquer encore un peu plus la situation des clients en transit par la Suisse notamment par l’aéroport de Genève.

Enfin, les discothèques font l’objet d’une nouvelle fermeture qui intervient après moins de 5 moins d’activité qui faisaient suite à 16 moins d’interdiction d’ouvrir.

Ces professionnels sont sacrifiés alors qu’ils assurent le contrôle de l’identité des clients en plus du passe sanitaire par du personnel assermenté, évitant ainsi les fraudes. De plus, leurs établissements assurent un renouvellement de l’air obligatoire qu’aucun autre établissement ne propose.

Communiqué de presse