Les Amis de l'école des Charreaux remettent 3000 euros à la coopérative scolaire

Ce lundi 6 décembre 2021, l'association les amis de l'école des Charreaux, présidée par Madame Stéphanie Valette, a remis à Mesdames Adeline Henriques, Directrice de l’école, et Alexandra Dupy, Responsable de la coopérative scolaire, un chèque de 3000€.

« Les amis de l'école des Charreaux » existe depuis 1982. Chaque année, ses parents bénévoles

multiplient les actions conviviales pour recueillir des fonds au profit de l'école. Certaines d’entre elles sont désormais traditionnelles et attendues : la vente de sapins de Noël, les photos des enfants, le défilé aux lampions (cette année, prévu le 17 décembre), la sortie à l’accrobranche et la kermesse de l’école en fin d’année scolaire. En plus du soutien à l’école, l’association permet les échanges et la solidarité entre les familles et participe à la vie du quartier.

Encore cette année, grâce à ces 3000 €, l'école des Charreaux pourra organiser des sorties scolaires et renouveler certains de ses équipements pédagogiques. Cette somme est surtout un encouragement à destination de l’équipe d’enseignants du groupe scolaire des Charreaux qui, malgré la crise sanitaire et les restrictions liées, se mobilise toujours pour ses élèves dans l’organisation d’activités culturelles et sportives tellement bénéfiques pour nos enfants.

En ce qui concerne l'Association, nous lançons aussi un appel à volontaires aux parents et membres de la communauté du quartier qui pourraient donner un peu de leur temps lors de l’organisation des activités permettant la collecte de fonds pour les élèves de l’école des Charreaux. Vous pouvez nous contacter sur la page facebook de l’association « Les Amis de l’Ecole des Charreaux » ou par e-mail [email protected]

Le bureau des Amis