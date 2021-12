AVIS DE DECS - Monsieur Henri RONAUX

CHAGNY, FONTAINE, COLMAR



Jeannine Ronaux,

son épouse ;

Stéphane et Pascale,

son fils et sa conjointe ;

Céline, sa fille ;

Michel, son frère

et Quentin, son neveu ;

Jeannine Bernard sa tante ;

Françoise Auberive,

sa cousine ;

Marie-Claude et Robert,

ses cousins de Colmar ;

Marie-Madeleine,

sa cousine ;

ainsi que toute la famille et amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Henri RONAUX

survenu le 5 décembre 2021 à l'âge de 75 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le lundi 13

décembre 2021 à 10h30 en l'église de Chagny.

La famille remercie chaleureusement ses infirmières pour leur dévouement et leur gentillesse.

Pas de plaque,

fleur naturelle uniquement.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.