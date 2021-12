Encore une journée pour mettre la main sur une paire de Panther à Chalon-sur-Saône

Les chaussures Panther sont apparues en 1964, année des jeux Olympiques de Tokyo, il y a plus de 50 ans.

Panther tire du symbole de son nom, un design alliant agilité et légèreté tels que l’ont imaginé ses créateurs.

De nombreux athlètes japonais ont très vite adopté les chaussures Panther, imposant la marque

comme une référence en matière de chaussures de training et la propulsant vers son apogée dans les années 70.

Après quelques années de silence, la marque Panther riche de son succès et de son expérience,

renouvelle son style tout en gardant l’identité sportive de sa chaussure et en apportant

la précision et la finesse du « Made In Japan ».

La marque évolue vers une gamme moderne et citadine en créant des sneakers tendances et

colorées, tout en préservant sa silhouette classique avec le confort des semelles « footbed » de la technicité Ortholite.

Cette nouvelle série de chaussures Panther représente pour la marque un savant mélange du

passé et de l’avenir comme seuls les Japonais en connaissent le secret.

Ce modèle de sneakers haut de gamme est à présent accessible aux fins connaisseurs qui sauront apprécier l’originalité de sa ligne, la qualité de ses matériaux

et la rareté de ce design japonais…

Ce vendredi dans les locaux du chemisier chalonnais Gauthier 2 rue Dewet à Chalon sur Saône - ouverture du magasin de 9h à 12H et de 13h à 18h