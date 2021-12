Chalon-sur-Saône célébrait la Vierge à l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception

Dernier grand rendez-vous du calendrier de la liturgie catholique avant Noël, la fête de l'Immaculée Conception a eu lieu ce mercredi 8 décembre. L'occasion pour de nombreux fidèles de venir célébrer la Vierge «exempte du péché originel» et de déposer des lumignons dans la Cathédrale Saint-Vincent. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce mercredi 8 décembre, à côté des Illuminations qui paraient la ville de mille feux, les Catholiques de la Chalon-sur-Saône étaient également amenés à célébrer La Vierge à l'occasion de la traditionnelle fête de l'Immaculée Conception, définie comme un dogme par le Pape Pie IX comme un dogme de l'Église*, dans sa bulle Ineffabilis Deus, le 8 décembre 1854.

Considérée jusqu'alors comme «une doctrine pieuse et conforme aux écritures», l'Immaculée Conception donnait déjà lieu depuis au moins le IXème siècle, à une fête liturgique.

Partie de l'Église Saint-Pierre et organisée par la Paroisse Saint-Just de Bretenières, une procession mariale aux flambeaux a eu lieu dans les rues piétonnes pour rejoindre la Cathédrale Saint-Vincent.

Pour ce faire, le curé responsable de la paroisse, le Père Pascal Renty et ses vicaires, parmi lesquels le Père Benjamin Bourdenet et le Père Éric Longuemare, se sont pliés en quatre pour accueillir les nombreux fidèles venus célébrer la Vierge dans la cathédrale et qui ont défilé pour allumer un lumignon, prier pour un proche ou pour eux-mêmes…

Déposer un lumignon, c'est une tradition de nos voisins Lyonnais qui s'est étendue et qui revêt un caractère spirituel qui lui dépasse les frontières.

Pour rappel, les Illuminations tirent leurs origines de l'Immaculée Conception.

Au fait, savez vous pourquoi chaque 8 décembre des bougies sont allumées ?

La ville de Lyon vénère la Vierge Marie et s'est mise sous sa protection en 1643, année où le Sud de la France était touché par la peste : les échevins de Lyon, le prévôt des marchands et les notables firent alors vœu de rendre hommage chaque année à la Vierge si l'épidémie de peste cessait. Comme l'épidémie cessa, le peuple tint sa promesse et rendit hommage à la Vierge, chaque année.

Ainsi, l'ensemble des paroisses du diocèse de Lyon et plus tard de l'ancien diocèse de Chalon-sur-Saône, supprimé en 1801 par le Pape Pie VII, était appelé à illuminer les fenêtres, les balcons (en y invitant aussi les autres) et les rues avec des bougies, lumières, dans un esprit de joie, de chaleur et de rassemblement.

Mais rien ne ceci n'aurait pu avoir lieu sans l'aide des bénévoles de la paroisse, à l'instar de Christine, Yvonne, Linda, François, Lionel et Jean.

* Ce dogme de l'Immaculée Conception définit solennellement que la bienheureuse Vierge Marie a été exempte du péché originel. Il ne doit pas être confondue, comme cela est souvent le cas, avec la conception virginale de Jésus, dans le Mystère de l'Incarnation.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati