Episode de Neige – Interdiction de circulation sur l’A39

Un fort épisode neigeux est intervenu dans la nuit du 9 au 10 décembre, qui se poursuit actuellement. Le Centre opérationnel départemental est activé en préfecture

La circulation sur les axes routiers du département est perturbée, en particulier sur l’A39.

En raison des conditions météorologiques, la circulation des poids lourds dans le sens Dijon- Lyon sur l'A39 est maintenant interdite. Les poids-lourds déjà sur cet axe seront stockés sur les aires du Poulet de Bresse et de la Vallière.

Rappel aux usagers :

Ces conditions météorologiques appellent une vigilance accrue de la part de tous.

 Éviter les déplacements autres que ceux absolument indispensables ;

 En cas d’obligation de déplacement : .

 Respecter les déviations et les consignes de circulation ;

 Allumer les feux de croisement et de brouillard ;

 Éviter les accélérations et les à-coups ;

 Ne jamais dépasser un véhicule de déneigement en action.

Pour suivre l’évolution de la situation consultez le site internet des services de l’État de Saône-et-Loire : http://www.saone-et-loire.gouv.fr/ .

Pour connaître les conditions de circulation consultez le site: https://www.bison- fute.gouv.fr/maintenant.html et https://www.inforoute71.fr/carte.php