Arbre de Noël des bébés nageurs : Enfants et parents réunis pour partager un moment de bonheur

Vendredi soir, à partir de 18 heures, au Centre Nautique Chalonnais, rue d’Amsterdam à Chalon-sur-Saône, se déroulait l’Arbre de Noël de l’association sportive chalonnaise des « bébés nageurs ». Yolande Blot, la Présidente du club, assisté de Franck Thibaudet, et accompagnée par les nombreux bénévoles de son association, était plus que satisfaite du taux de participation à cet événement, puisque plus de 300 enfants ont répondu présent cette année.

Cette opération s’est déroulée sur plusieurs jours, lundi 2 séances, vendredi 3 séances et samedi 4 séance afin de pouvoir faire respecter les règles sanitaires en vigueur (pass sanitaire et port du masque) aux parents. Une association qui compte de nombreux bébés nageurs âgés entre 4 mois et 4 ans, qui se sont vus remettre par l’association, des cadeaux et des chocolats, avant de retrouver un Père Noël, très généreux, qui n’a pas hésité à prendre sur ses genoux les enfants qui osaient s’y aventurer.

Lors de cet événement, on notait la présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap et Jean Luc Durand représentant l’O.M.S.

