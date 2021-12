2 nouveautés pour le 12ème salon givrotin de la carte postale ancienne

C'est en effet la première fois qu'il s'est déroulé dans la salle des fêtes givrotine et qu'il a accueilli un nouveau concept, le Vid'art.

Après la Halle ronde et l'ancienne cantine scolaire, l'Association A2C (Animation en Côte chalonnaise) a décidé cette année de migrer ce salon vers la Salle des fêtes, qu'elle pensait mieux adaptée à ce type de manifestation.

Et on peut dire que cette initiative a été validée par les 12 exposants et les 250 collectionneurs ou revendeurs de cartes postales anciennes, qui se sont déplacés dimanche pour l'occasion. Ceux-ci ont en effet apprécié de pouvoir disposer d'un espace suffisant pour installer leur étal ou se déplacer dans les allées.

L'autre intérêt de ce déménagement est qu'il a permis à A2C d'enrichir ce salon par une vente de tableaux d'occasion, qu'elle a baptisée « Vid'art ». 6 exposants ont participé à cette première édition, pour renouveler le décor de leurs murs ou faire le vide dans leurs réserves, en proposant des tableaux d'occasion. à la vente ou à l'échange.

A2C en a aussi profité pour vendre des œuvres de l'artiste givrotin, Gabriel François Bruyère, qui nous a quittés en juillet 2020. En accord avec ses héritiers, les bénéfices de cette vente seront intégralement reversés au Téléthon, ce qui, pour Jean-Claude Dufourd, Président d'A2C, «sera une manière de continuer à faire vivre les œuvres du peintre givrotin disparu».