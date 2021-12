400 000 - le chiffre du jour sur info-chalon.com

À partir de ce 15 décembre, le pass sanitaire sera désactivé chez les plus de 65 ans qui n'ont pas fait leur dose de rappel. Ils sont 400 000 dans ce cas, selon un estimation de la Direction Générale de la Santé. Un pass désactivé mais aussitôt réactivé après l'injection de la 3e dose. En ce qui concerne les plus de 65 ans qui ont été vaccinés après le 15 mai, il y a moins de sept mois, ils sont 5,5 millions. Ils devront effectuer leur dose de rappel sept mois maximum après leur dernière injection. Au 15 janvier, tous les adultes vaccinés depuis plus de sept mois devront avoir fait leur dose de rappel pour conserver leur pass.