Prix du GPL sur le Chalonnais - l'interrogation bien légitime d'un fidèle d'info-chalon.com

"Aujourd'hui, sur le site prix-carburants.gouv.fr, je constate que le GPL est vendu entre 78 et 82cts dans les hypermarchés de Dijon, 77cts dans ceux de Macon, mais 95cts à Chalon. Y aurait il une explication rationnelle qui permettrait de justifier que depuis plusieures années une "surprime" de presque 25% est imposée aux chalonnais sur ce carburant qui le rend parfois aussi (voire plus) cher que dans des stations d'autoroute? Comment se fait-il qu'après des années de prix identiques (au millième) entre les 2 enseignes de Chalon-Nord, l'arrivée d'un nouveau distributeur au sud n'ai pas créé un "jeu de concurrence" plus agressif (toujours calé à quelques millième près quand ce n'est pas égal) ? Pourquoi quand on fait la remarque à une caissière, on se voit répondre "bin xxx à augmenté, on est obligé de s'aligner" ? Comment ne peut-on pas penser qu'il y a entente sur des tarifs élevés ici à Chalon ? Merci de me donner des pistes pour comprendre cette énigme".

Si quelqu'un a des réponses à fournir à notre lecteur, [email protected]