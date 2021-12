Maous un très beau spectacle chorégraphique jeune et tout public de la compagnie Ecarts

C'était une très belle rencontre avec ces jeunes, la compagnie Ecarts et le compositeur qui était proposée au Réservoir de Saint-Marcel. Maous Costaud s'articulait autour de trois volets

Le premier volet est un jeu de ballons qui défie le lourd et le léger au-delà de leurs volumes au grand étonnement des enfants. Ce jeu chorégraphique peut faire penser à Jeff Koons plasticien américain réputé notamment par ses expositions d'œuvres monumentales.

Et puis d'un coup comme si l'on changeait de lieu le deuxième volet nous transporte dans la démesure de l'absurdité avec Parade de Satie qui nous rappelle l'époque Dada

Changement total d'univers également pour la troisième et dernière partie avec les danseurs qui jouent à faire tourner des modules comme par magie . Ce jeu entre mouvements d'une vitesse démesurée et l'immobilisme nous transporte dans l'univers du plasticien Marcel Duchamps.

Laura Buisson, Philippe Cheloudiakoff concepteurs et chorégraphes avaient rassemblé pour cette pièce 5 danseurs de styles très différents et très spécifiques, Valentin Genin, Michel Galmin danseurs Hip Hop, Laura Buisson, Camille Chevalier,Joss Costalat danseuses et danseurs contemporains

Element essentiel de cette pièce, la superbe composition et interprétation musicale de Jean Marc Weber qui nous transporte dans notre imaginaire. Maitre du temps, Jean Marc passe d'une guitare électrique préparé déclencheur de son à une guitare acoustique

Suite au spectacle, surpris et conquis le jeune public de Saint Marcel était intarissable de questions. L'équipe de la compagnie Ecarts était heureuse de pouvoir échanger avec ces jeunes en veillant à bien respecter l'imaginaire des enfants

La compagnie Ecarts présentera à nouveau Maous le 16 avril 2022 à l'Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon. Un moment à ne pas rater!

Photos Gilbert PERROT