LEGISLATIVES - En Saône et Loire, la Commission Nationale d'Investiture du parti Les Républicains est loin... très loin d'avoir rendu ses conclusions

Seul le nom de Josiane Corneloup pour la 2e circonscription de Saône et Loire a fait l'objet d'une unanimité renouvelée au sein du parti Les Républicains. La parlementaire sortante ne devrait avoir de soucis dans les mois prochains au regard de l'ambiance générale qui règne autour de sa candidature. Et c'est sans doute bien la seule en Saône et Loire !

Pour la 1ere circonscription de Saône et Loire, selon des informations recueillies par info-chalon.com, les petits arrangements entre le clan Courtois et LREM aux dernières municipales sont encore sujets à de vifs commentaires en interne. L'idée d'investir une personnalité trop connotée "Courtois" sur le Mâconnais suscite un certain nombre d'interrogations, avec le risque de se voir affublé d'une étiquette LR/LREM qui dérange en haut lieu. Contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là, aucun nom n'a été proposé par le parti sur cette circonscription centrale du département. Pour le moment, les jeux sont grands ouverts.

Pour la 3e circonscription de Saône et Loire, aucun nom ne semble surgir sur l'échiquier LR, en dehors de celui de Charles Landre. Une candidature qui hérisse notamment Gilles Platret, Président départemental du parti. Pour le moment, là aussi, l'investiture est loin d'être actée.

Pour la 4e circonscription, le moment pour Eric Michoux ? L'édition 2022 des législatives sera-t-elle le moment tant attendu par Eric Michoux, le maire d'Epervans, qui n'en est pas à son coup d'essai sur le sujet. Investi ou pas, Eric Michoux sait déjà qu'il partira aux législatives. Au parti d'en prendre acte au risque de faciliter la réelection de la parlementaire de gauche sortante. Reste qu'entre Arnaud Danjean et Eric Michoux, le pavillon blanc est loin d'être hissé. Le parlementaire européen ayant fait part de sa ferme opposition à toute investiture d'Eric Michoux.

Enfin pour la 5e circonscription, pour le moment, c'est bien Gilles Platret, maire de Chalon sur Saône et conseiller régional qui entend réitérer une candidature aux législatives, battu en 2017 par Raphaël Gauvain. L'investiture du maire de Chalon sur Saône est pour le moment celle validée par Christian Jacob, Laurent Wauquiez et Eric Ciotti. Une investiture normale pour le Président départemental du parti. Reste que le dernier coup de sang du maire de Chalon sur Saône a sans doute soulevé des crispations dans les rangs de Valérie Pécresse. Des prises de position toujours plus droitières qui pourraient s'avérer piégeuses à un moment dans le parti, qui essaye de se donner une toute autre légitimité que les idées portées par Eric Zemmour et consorts.

D'ici la fin janvier, la CNI devrait se réunir de nouveau ... et d'ici juin, les vérités d'aujourd'hui pourraient bien être différentes demain.

Laurent Guillaumé