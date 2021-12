360.000 enfants « à risque » peuvent recevoir leur injection anti Covid-19

Ce sont à peu près 400 000 enfants qui sont visés par le programme de vaccination des 5 à 11 ans, à savoir ceux souffrant de maladies hépatiques chroniques, de maladies cardiaques et respiratoires chroniques dont l’asthme ou neurologiques, d’obésité, de diabète, d’immunodéficience primitive ou atteints de trisomie 21. A noter qu'à ceux là s'ajoutent les enfants vivant sous le toit d'une personne adulte immunodépromée.

Du côté de l'organisation à proprement parler, il revient à l'Agence Régionale de Santé de lister les centres de vaccinations qui accueilleront les enfants, même si le principe en lui-même reviendra plus souvent aux médecins de famille et infirmières, qui assurent plus une vaccination sur deux. Pour le moment, il ne sera pas possible de faire vacciner son enfant en pharmacie.

A noter que ce mercredi soir, le Président de la République s'est refusé à évoquer une quelconque vaccination obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans, même si les déclarations d'hier évoluent rapidement en fonction de l'évolution de l'épidémie.