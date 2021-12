COVID 19 - Les tests redeviennent payants si votre schéma vaccinal n'est pas à jour

Si vous devez vous faire tester face à la COVID19, et que votre schéma vaccinal n'est pas à jour, vous devrez payer ! L'Assurance Maladie prend à sa charge les tests de dépistage uniquement pour les personnes vaccinées avec un schéma complet, les enfants et sur ordonnance médicale. Dès leur que vous n'entrez plus dans l'une de ses catégories, vous devrez vous acquitter de la somme pour vous faire tester. Des tests qui vont de 25 euros à 43 euros pour un PCR. Vous pouvez toutefois faire appel à un auto-test chez un pharmacien (attention tous ne le font pas !).

Pour rappel, votre résultat n'est valable que 24 h !

Des tests payants qui risquent de provoquer un moindre dépistage chez ces 400 000 personnes supplémentaires dont la troisième dose n'a pas encore été menée.