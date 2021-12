SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021 À 16H00 ET À 19H00 - AUDITORIUM du Conservatoire du Grand Chalon

Avant les fêtes de fin d’année, tel un joyeux régal, ce concert de cuivres va vous éblouir et vous donner le sourire durant de délicieuses heures ! Amateurs confirmés, grands élèves et enseignants du Conservatoire vous donneront un spectacle pétillant d’énergie, grâce à un répertoire revisité pour l’occasion. Prenez place dès à présent, le Brass Band du Grand Chalon saura tenir toutes ses promesses. On vous l’assure, l’Auditorium résonnera de votre joie et de votre plaisir partagés avec les musiciens !

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE DÈS 12 ANS

Tarifs, réservations : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/brass-band-noel-2021

Texte et visuel : Communication Conservatoire du Grand Chalon. Crédit photo : DR