L'Amicale pour le don de sang bénévole de Givry et ses environs organise sa dernière collecte de l'année

Pourquoi donner son sang maintenant ?

La faible fréquentation actuelle des collectes par les citoyens fait peser un risque majeur pour la prise en charge des patients, compte tenu du faible niveau constaté aujourd’hui des réserves nationales de sang: moins de 85 000 poches de sang sont aujourd’hui disponibles alors qu’il en faudrait 115 000. Chaque jour en Bourgogne-Franche-Comté, 600 dons sont nécessaires pour répondre aux besoins des patients.

L’Etabissement Français du Sang (EFS) rappelle que la mobilisation pour le don de sang doit se poursuivre régulièrement car la durée de vie des produits sanguins est limitée : 7 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges.

Qu’il s’agisse de personnes atteintes de cancer, de maladies chroniques ou encore subissant des hémorragies (accouchements, accidents, chirurgies...), les patients ont toujours besoin de transfusions, y compris pendant cette période si particulière où chacun se recentre plus sur ses proches et sa famille.

En offrant une heure de leur temps, dont seulement une dizaine de minutes pour l’étape de prélèvement, les donneurs de sang font un geste essentiel et généreux, un cadeau d’une valeur inestimable puisqu’il sauve des vies! D'autant plus, comme le dit Colette Cavard, la Présidente de l'Amicale, « que nous sommes en période de fêtes, de magie, et qu'il est important que les malades aient leur part. »

Et en plus à Givry, la qualité de l'accueil n'est plus à démontrer!

Les bénévoles de l'Amicale font tout pour rendre ce moment le plus agréable possible, d'autant que la prise de rendez-vous en amont évite une trop longue attente. Et en plus, puisque nous serons proches de Noël, Colette Cavard annonce une collation « améliorée » avec brioche aux pralines, bûche et papillotes...

Info-COVID

Toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les collectes de sang pour éviter les risques de transmission du virus avec le port du masque obligatoire pour tous, accompagné de mesures de distanciation et d’hygiène renforcées.

Les personnes ayant présenté des symptômes de Covid doivent attendre 14 jours après disparition des symptômes pour donner leur sang.

Le pass sanitaire n’est pas demandé pour donner son sang et le don peut s’effectuer sans délai suite au vaccin contre la Covid-19.

En pratique :