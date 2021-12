Saint Rémy Cyclable, des tests grandeur nature de partage de la chaussée avec l’atelier prévention code de la route ̏chaussée à voie centrale banalisée˝.

Des modifications de circulation sont en place à titre d’essais dans des zones bien ciblées, des modifications qui interpellent les usagers, automobilistes, piétons, cyclistes et autres sur la finalité. La finalité est simple, aujourd’hui il est indispensable de modifier nos comportements afin que chacun des protagonistes de la rue y trouve sa place. Cela passe par de nouveaux tracés de chaussée, partager la chaussée peut paraitre anodin, mais souvent, même très souvent, c’est par méconnaissance des symboles et du code de la route moderne que ce partage ne se fait pas correctement.

Florence Plissonnier maire de St Rémy et les policiers municipaux ont travaillé sur le terrain à informer, à expliquer aux automobilistes et usagers de la route les fonctions de ces nouveaux tracés provisoires ; c’était le cas rue des Prévoyants prolongée avec l’atelier prévention code de la route CVCB (Chaussée à Voie Centrale Banalisée). En plus des explications, les automobilistes se voyaient remettre un flyer rappelant le mode d’utilisation des CVCB appelées aussi Chaucidou (chaussée à circulation douce). Le but est de favoriser le partage de la chaussée, d’apaiser la circulation sur les axes fréquentés par les enfants, d’encourager l’ensemble des usagers à être vigilants sur la route. Toutes ces informations peuvent être retrouvées dans le décret n°2015-808 du 2 juillet 2015 relatif au plan d’actions pour les mobilités actives et au stationnement.

C.Cléaux