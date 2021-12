Covid-19: "Aucun pays ne pourra se sortir de la pandémie à coups de doses de rappel", avertit l'OMS

"Aucun pays, aucun pays ne pourra se sortir de la pandémie à coups de doses de rappel et les rappels ne sont pas un feu vert pour célébrer comme on l'avait prévu", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Un coup de semonce alors que la plupart des pays Occidentaux se lance dans une course effrénée au "booster". En Israël, c'est déjà la 4e dose qui est dans les cartons alors qu'en France, c'est le déploiement de la vaccination pour les 5 à 11 ans.

Le patron de l'OMS n'a pas fait dans la tendresse et a mis en garde les puissances occidentales, "des programmes de rappel sans discernement ont toutes les chances de prolonger la pandémie, plutôt que d'y mettre fin, en détournant les doses disponibles vers les pays qui ont déjà des taux de vaccination élevés, offrant ainsi au virus plus de possibilités de se répandre et de muter" a-t-il lancé en conférence de presse.

L'OMS décriée depuis le début pour sa gestion dans la crise sanitaire pointe pour autant une réalité scientifique sur la problématique de la disparité vaccinale à travers le monde, alors que les interconnexions sont toujours plus mondialisées.

L.G