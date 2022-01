«L'attitude irresponsable des oppositions dans leur diversité n'aura pas eu le dernier mot», tacle Rémy Rebeyrotte

Communiqué :

Au bout de la nuit...

Cette nuit, à 5h30 du matin, l'Assemblée Nationale a adopté, avec une large majorité, le texte de Loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et créant le passe vaccinal.

La Majorité parlementaire, avec le soutien du Président et du Premier Ministre, a réussi à contourner les nombreuses chausse-trappes tendues par toute l'opposition.

C'est une victoire pour les Français dans leur ensemble, pour les soignants remerciés une nouvelle fois, pour la gestion hospitalière afin d'éviter les déprogrammations, pour lutter très sévèrement contre les fraudes, pour conserver notre vie sociale et s'épargner un nouveau confinement.

L'attitude irresponsable des oppositions dans leur diversité n'aura pas eu le dernier mot. Heureusement!

A noter qu'une majorité d'Élus LR et PS ont voté contre le passe vaccinal, au côté des extrêmes droite et gauche.



Rémy Rebeyrotte,

Député de Saône-et-Loire