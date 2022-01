AVIS DE DECES - Madame Hélène FOURNIER née COÛT

MERCUREY, LANS, - CHALON-SUR-SAÔNE



Jean et Jeanine Fournier,

Roland et Nicole Fournier,

Christian Fournier et Patricia,

ses enfants et leurs conjoints ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

Lucienne Joly,

sa sœur ;

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Hélène FOURNIER

née COÛT

survenu à l'âge de 91 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le lundi 10 janvier 2022, à 14h30 en l'église du Sacre Cœur de Chalon-sur-Saône, suivies de l'inhumation au cimetière Nord de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Hélène a rejoint son petit-fils

Christophe

décédé en 1980

ainsi que son époux

Georges

décédé en 1999.