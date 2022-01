800 000 personnes pourraient perdre leur pass sanitaire à partir de samedi

L'échéance se rapproche pour les doses de rappel pour celles et ceux qui avaient un schéma de vaccination à deux doses, désormais étendu à trois doses, avec ou sans comorbidités. Selon les projections du Ministère de la Santé, à la date du 9 janvier, ce sont 800 000 Français qui n'avaient pas renouvelé leur injection en vue de conserver leur pass sanitaire. Un pass sanitaire qui deviendra vaccinal à l'horizon du 17 janvier si tout se passe comme prévu. A partir de samedi, le pass des personnes qui n’ont pas eu une dose de rappel au maximum 7 mois après leur dernière injection sera donc désactivé. Pour les plus de 65 ans et les personnes souffrant de comorbidité, qui ont eu accès au rappel dès septembre, cette date butoir était le 15 décembre.