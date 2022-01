Port du masque obligatoire à Chalon - " Le Préfet doit revenir sur son arrêté disproportionné !" selon Gilles Platret

Après l’ordonnance du tribunal administratif de Paris qui vient de casser l’obligation générale et disproportionnée de port du masque dans la capitale, je demande ce jour au préfet de Saône-et-Loire de revenir à la raison et de modifier son arrêté sur Chalon car il est lui aussi trop général et disproportionné.

Protéger nos concitoyens en imposant le masque là où c’est nécessaire oui, les harceler par des mesures générales et inutiles non !

Si le préfet ne veut pas entendre raison, je serai dans l’obligation de saisir dès la semaine prochaine le tribunal administratif de Dijon.



Gilles Platret,

Maire de Chalon-sur-Saône